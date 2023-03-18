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Министерство обороны РФ проинформировало о результатах проведения специальной операции на Украине за последние сутки. В сводке приводятся потери ВС Украины в направлении Купянска и Красного Лимана.

Сообщается, что бойцы российской армии за прошедшие сутки на Купянском направлении уничтожили около 60 солдат украинских Вооруженных сил. Также было ликвидировано три автомобиля, принадлежащих ВСУ.

Что касается Краснолиманского направления, то там потери украинских подразделений намного больше. Военные РФ уничтожили на этом участке боевых действий больше 100 человек личного состава ВСУ. Также были выведены из строя два бронированных автомобиля украинских боевиков и гаубица «Гвоздика».

Отметим, что российская армия проводит специальную военную операцию по освобождению Донбасса от киевского режима с февраля прошлого года.

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