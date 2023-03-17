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Минобороны РФ выложило в Сеть видеозапись подготовки экипажей танков Т-90М. Они обучаются уничтожать западные боевые машины «Челленджер 2», «Абрамс» и «Леопард 2», которые в скором времени поступят в распоряжение украинской армии.

Подготовка состоит из двух частей – теоретической и практической. На занятиях в импровизированных классах, оборудованных прямо на полигоне, бойцам рассказывают о слабых местах западных танков, об их основных особенностях.

Практическая часть предполагает изучение особенностей уничтожения боевых машин из Германии, Великобритании и США. Также танкисты повышают мастерство вождения Т-90М в различных условиях, преодолевают препятствия. Особое внимание уделяется стрельбам – с дистанции в 4 километра военнослужащие поражают намеченные цели.

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