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За минувшие сутки ВСУ только на Донецком направлении потеряли 400 боевиков. Они были успешно ликвидированы подразделениями Южной группировки ВС РФ. Также Киев потерял 10 авто, по четыре бронетранспортера и пикапа, гаубицу Д-20 и реактивную систему залпового огня «Град», сообщает Минобороны РФ.

85 боевиков, гаубица Д-30 и два бронетранспортера потеряно украинской армией на Краснолиманском направлении, где успешно действует группировка «Центр». «Западная» группа не менее успешно отрабатывает на Купянском направлении, где всего за сутки уничтожено 65 солдат противника, польская самоходная артиллерийская установка KRAB, гаубица Д-30 и САУ «Акация».

На Херсонском направлении российскими ВС было уничтожено 30, а на Запорожском и Южнго-Донецком – по 40 боевиков. Также Киев лишился четырех пикапов, САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-20.

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