В южных и центральных районах Молдавии 13 марта начинаются учения, призванные повысить уровень подготовки Вооруженных сил страны. Минобороны сообщило гражданам, что в ходе маневров по дорогам городов может перемещаться боевая техника.

В сообщении военного ведомства говорится, что в ходе учений предусмотрены походные выходы, в ходе которых военнослужащие будут проводить стрельбы из автоматов и другого стрелкового оружия.

Также Минобороны настоятельно просит не снимать боевую технику и не публиковать в Сети какие-либо фото- или видеоматериалы, освещающие учения.

Напомним, руководство Молдавии перешло на антироссийскую риторику и постоянно заявляет о необходимости получать оружие от Североатлантического альянса, повышая боеготовность Вооруженных сил.