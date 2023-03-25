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Немецкая армия получает бронежилеты MOBAST, которые не защищают от пуль, рассказали в Министерстве обороны страны. Телеканал N-TV напомнил, что 304 тысячи этих изделий заказала бывшая глава военного ведомства Кристина Ламбрехт.

Она хотела максимально защитить солдат бундесвера, поэтому заказала новые бронежилеты. Армия успела получить 4 000 единиц, когда Ламбрехт отправилась в отставку. В остальных партиях изделий начали замечать недоработки. В итоге подрядчик поставил бронежилеты, которые с легкостью пробиваются пулями.

Сейчас Минобороны Германии проводит новые испытания продукции. По заявлениям его представителей, если низкое качество изделий подтвердиться, заказ на остальные 300 тысяч штук будет отменен.

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