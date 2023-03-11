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Немецкое предприятие, занимающееся подготовкой танков Leopard 1 к отправке на территорию Украины, посетил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Как следует из опубликованного после посещения немецкого предприятия пресс-релиза Минобороны Дании, первые боевые машины Leopard 1 должны отправиться в ряды вооруженных сил Украины уже этой весной.

По словам Поульсена, он остался доволен визитом на немецкий завод Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, так как лично убедился в том, что работа над подготовкой танков, которые Дания должна передать Украине, идет полным ходом.

Министерство обороны Дании сообщает, что в настоящий момент немецкое предприятие занимается восстановлением и подготовкой партии танков Leopard 1 состоящей из 80 единиц. Первая партия боевых машин будет подготовлена в максимально сжатые сроки, чтобы их можно было отправить на территорию Украины и начать процесс обучения солдат ВСУ.

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