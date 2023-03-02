Министерство обороны Белоруссии разместило в своем Телеграм-канале небольшой видеоролик с использованием военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС Российской Федерации.

На опубликованных кадрах видно, как российский самолет-разведчик движется по взлетно-посадочной полосе, размещенной на территории аэродрома Мачулищи в окрестностях Минска. Далее российский военный самолет разгоняется и поднимается в воздух для выполнения поставленных перед ним задач.

Ранее ряд средств массовой информации распространил новость о якобы поврежденном самолете дальней радиолокационной разведке А-50 ВКС Российской Федерации на аэродроме Мачулищи в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что белорусский президент Александр Лукашенко во время совещания Совета безопасности заявил, что представители силовых ведомств республики должны реагировать соответствующим образом на «любую, даже самую маленькую, агрессивность».