В ходе интервью с министром обороны Украины Алексеем Резниковым журналисты «Украинской студии» поинтересовались, когда же можно будет увидеть немецкие танки Leopard 2, которые уже доставлены в страну. Глава военного ведомства ответил, что пока время для этого не наступило.

Он заявил, что танки будут участвуют в контрнаступлении, которое планируется на середину апреля – начало мая. В настоящий момент дожди и излишняя влага делают почву очень вязкой, из-за чего танки не способны совершать маневры. Они просто застревают в грязи.

Как только погодные условия улучшатся, Генштаб примет решение о контрнаступлении и тогда будут задействованы немецкие танки, которые ВСУ уже получили от Польши, Германии и Португалии. К этому моменту возможны также поступления и от других стран, что позволит увеличить количество бронетехники.