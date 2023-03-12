Дмитрий Кулеба, занимающий пост главы Министерства иностранных дел Украины, подверг резкой критике всех участников мирной демонстрации, прошедшей в Берлине 25 февраля. Во время интервью для немецкого издания Bild* он заявил, что демонстранты попросту поддержали позицию Москвы в вопросе украинского конфликта.

По его словам, такие лозунги демонстрантов, выступающих за мир, как «Остановите боевые действия, прекратив поставлять оружие Украине» необходимо было перефразировать в «Пусть российская армия убивает безоружных украинцев».

Министр иностранных дел Украины Кулеба добавил, что любой из военнослужащих украинской армии, находящийся на передовых позициях на линии фронта, желает наступление мира намного больше любого из самых ярых демонстрантов мирной акции, которая прошла в Берлине у Бранденбургских ворот.

При этом Кулеба обратился к немецкому правительству с просьбой увеличить поставки артиллерийских боеприпасов. Также он отметил, что нехватку боеприпасов на складах можно легко решить увеличением государственного заказа у оборонно-промышленного комплекса Германии.

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