Из-за конфликта на Украине крупные западные энергетические компании получили непредвиденные сверхприбыли. Теперь они должны поделиться с Киевом, заявил в беседе с журналистами Politico руководитель украинского министерства энергетики Герман Галущенко.

Он заявил, что по разным данным сумма прибыли составила более 200 миллиардов долларов, часть которых компаниям следовало бы отдать Украине, передает РИА Новости.

Журналисты отмечают, что эту сумму за прошлый год получили в качестве прибыли известные компании Total, Shell, Chevron, BP и ExxonMobil.

Галущенко также заявил, что от Запада требуется перекрыть все «лазейки», используемые Москвой для продажи энергоносителей. При этом он отметил, что в распоряжении Киева имеется альтернатива даже ядерному топливу из РФ. Благодаря ей, Европа смогла бы полностью побороть зависимость от России.