ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Из-за конфликта на Украине крупные западные энергетические компании получили непредвиденные сверхприбыли. Теперь они должны поделиться с Киевом, заявил в беседе с журналистами Politico руководитель украинского министерства энергетики Герман Галущенко.

Он заявил, что по разным данным сумма прибыли составила более 200 миллиардов долларов, часть которых компаниям следовало бы отдать Украине, передает РИА Новости.

Журналисты отмечают, что эту сумму за прошлый год получили в качестве прибыли известные компании Total, Shell, Chevron, BP и ExxonMobil.

Галущенко также заявил, что от Запада требуется перекрыть все «лазейки», используемые Москвой для продажи энергоносителей. При этом он отметил, что в распоряжении Киева имеется альтернатива даже ядерному топливу из РФ. Благодаря ей, Европа смогла бы полностью побороть зависимость от России.

Вам может понравиться

Razon: У военнослужащих ВСУ на Артемовском направлении внезапно закончились дроны

Украинские операторы БПЛА, которые участвуют в боевых действиях на Артемовском направлении, пожаловались испанскому порталу Razon, что у них закончились беспилотники. Также военнослужащие отметили, что получают дроны исключительно от волонтеров, которые

Макгрегор: Зеленский выразил готовность жертвовать жизнями десятков тысяч украинцев

Бывший американский разведчик Дуглас Макгрегор прокомментировал интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Associated Press. Он обратил внимание на заявление украинского лидера, что сдача Артемовска не только подорвет боевой дух ВСУ,

Глава СНБО Украины Данилов анонсировал появление у ВСУ дронов с дальностью полета 3 тыс. км

Украинские ВС получат «тысячи дронов» с дальностью более 3000 километров, заявил глава СНБО Алексей Данилов. Кто намерен поставить Киеву столько беспилотников, он уточнять не стал. Также Данилов не назвал конкретную