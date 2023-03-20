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Западные политики и журналисты высказывают обеспокоенность предстоящим сегодня визитом в Москву главы КНР Си Цзиньпина. В панике они выстраивают различные версии, некоторые из которых совсем уж доходят до абсурда, передает портал «Свободная пресса».

Так, американское издание Military Watch обратило внимание, что в городе Далянь спустили на воду новые ракетные эсминцы Type 052D, которых у китайского флота и без того достаточно. Поэтому Си Цзиньпин якобы может заявить о передаче этих кораблей России.

Также паника журналистов связана с возможной установкой на эсминцы мощных гиперзвуковых и крылатых российских ракет, что сделает их весьма грозным оружием. Впрочем, авторы выдвигают и другую версию, предполагая, что эсминцы намеревается приобрести Алжир.

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