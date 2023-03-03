ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Спецоперация на территории Украины будет завершена тогда, когда будут выполнены все поставленные российским президентом задачи. Об этом сказано в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном портале ведомства.

Также в сообщении представители МИД осудили теракт, который днем ранее диверсанты ВСУ осуществили на территории Брянской области. Его результатом стала гибель мирного населения и ранение ребенка.

В обращении ведомства говорится, что СВО будет длиться до тех пор, пока не будет проведена полная демилитаризация и денацификация Украины. С ее территории не должно исходить никаких угроз для России, подчеркивается в заявлении МИД РФ.

Также ведомство написало, что страны Запада продолжают отправлять в Киев оружие и превратили Украину в полигон для испытания новейшего вооружения.

Вам может понравиться

Командир подразделения ВСУ рассказал, что ему приказали немедленно покинуть Артемовск

Украинский военный с позывным Мадьяр, командующий подразделением ВСУ, сообщил, что высшее руководство дало ему приказ немедленно уйти из Артемовска. Он рассказал, что его подразделение «Птицы Мадьяра» получило боевое распоряжение в

Украинский парламент собирается выделить 811 миллионов долларов на производство БПЛА

Как следует из заявления главы комитета по бюджету Верховной рады Украины Роксоланы Пидласы от 2 марта 2023 года, украинские парламентарии проводят консультации с представителями правительства о выделении 30 миллиардов гривен

Ситуация для ВСУ под Артемовском плачевная, но Киев этого не признает

Ситуация под Артемовском (украинское название Бахмут) для ВСУ очень сложная. Причем дела у украинских бойцов гораздо хуже, нежели об этом говорят киевские власти. Такую информацию сообщил американский телеканал CNN со