Спецоперация на территории Украины будет завершена тогда, когда будут выполнены все поставленные российским президентом задачи. Об этом сказано в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном портале ведомства.

Также в сообщении представители МИД осудили теракт, который днем ранее диверсанты ВСУ осуществили на территории Брянской области. Его результатом стала гибель мирного населения и ранение ребенка.

В обращении ведомства говорится, что СВО будет длиться до тех пор, пока не будет проведена полная демилитаризация и денацификация Украины. С ее территории не должно исходить никаких угроз для России, подчеркивается в заявлении МИД РФ.

Также ведомство написало, что страны Запада продолжают отправлять в Киев оружие и превратили Украину в полигон для испытания новейшего вооружения.