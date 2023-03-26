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Британская разведка Mi6 внезапно сделала для себя открытие, что российские войска совсем не страдают от нехватки беспилотных аппаратов. Они получают их регулярно и активно используют.

Разведчики заявляют, что это Иран снабжает Россию своими дронами-камикадзе Shahed, однако Москва отметает все подобные инсинуации. Да, она задействует барражирующие боеприпасы «Герань-2» (за март в Великобритании насчитали 70 случаев их применения), но ничего общего с иранскими дронами они не имеют.

В Британии также называют основными местами запуска дронов Брянскую область и Краснодарский край. По мнению разведчиков, это позволяет атаковать стратегические объекты ВСУ как на севере, так и на юге Украины, а также вынуждать противовоздушную оборону растягиваться, теряя концентрацию.

Напомним, Киев тоже достаточно активно использует беспилотные аппараты, однако на дня в Одессе был уничтожен целый склад с западными БПЛА.

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