Киевское руководство решило перебросить в Бахмут (прежнее название Артемовск) свои элитные военные подразделения с целью удержания города. Такую информацию сообщает британская разведка.

Оборона Артемовска для киевского режима находится на грани полного обрушения. Такую информацию сообщают разведчики МИ-6. На фоне невозможности удержать Артемовск теми силами, что остались в городе, командование ВСУ решило перебросить несколько элитных подразделений. Совершая такие действия, украинские власти из последних сил хотят доказать способность украинской армии отбить город.

Российские силы уже находятся на северных окраинах населенного пункта. Бойцами ЧВК «Вагнер» установлен полный огневой контроль на трех маршрутах снабжения украинских подразделений, находящихся в Артемовске. ВСУ окружены полукольцом с трех сторон. На данный момент им удается контролировать только небольшой участок и одну автомобильную дорогу.