Украинская армия намеренно ведёт геноцид мирных жителей, обстреливая города Донбасса. Об этом РИА “Новости” заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Глава города рассказал, что ВСУ обстреливают кварталы с мирными жителями даже тогда, когда российские войска ведут наступление на позиции украинских военных и “вытесняют нацистов из их берлог”. Кулемзин отметил, что в такой ситуации артиллерия неприятеля должна защищать свои подразделения, однако вместо этого она обстреливает жилые кварталы. С военной точки зрения это не имеет никакого смысла, отметил мэр Донецка.

Кулемзин предположил, что, вероятно, в рядах ВСУ есть специальные карательные подразделения. Их задача заниматься геноцидом мирных гражданских лиц.

Сообщения об обстрелах ВСУ городов Донбасса приходят регулярно. Подчас в таких обстрелах разрушается не только инфраструктура, но и гибнут люди.