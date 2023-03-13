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ВСУ намеренно обстреливают гражданскую инфраструктуру Донецка, бьют по объектам, выход из строя которых оставляет людей без воды и света, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Он пояснил, что в Петровский район, чаще всего подвергающийся обстрелам, воду приходится подвозить. Из-за целенаправленных обстрелов объектов инфраструктуры у людей длительное время нет водоснабжения и тепла даже по графику, постоянно исчезает электроэнергия, приводит слова Кулемзина РИА Новости.

Кроме того, ВСУ не дают возможности восстановить инфраструктурные объекты, так как дожидаются прибытия ремонтников и открывают огонь по ним.

Напомним, что ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Артемовска город будет восстановлен. Он напомнил, что Мариуполь тоже казался городом-призраком после окончания боевых действий, однако сейчас он стремительно отстраивается, хотя с тех прошло чуть меньше года.

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