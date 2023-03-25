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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал ведущим российским СМИ о ряде проблем, которые были выявлены в Российской Федерации на фоне проведения вооруженными силами специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, определенные государственные институты оказались не готовыми в полной мере обеспечить возникшие на фоне проведения СВО потребности. Также не совсем подготовленными оказались бюрократия и отечественная техническая составляющая, добавил Медведев.

В пример зампред Совбеза привел работу военкоматов, которая в первые месяцы спецоперации не отличалась оперативностью. Однако Медведев отметил, что недавно во время своей поездки в Петербург посещал местные военкоматы, чтобы проинспектировать процесс цифровизации учета призывников и контрактников.

Медведев отметил, что СВО помогло выявить много проблем, часть из которых уже была решена, а часть еще предстоит решить со временем. В целом же, по его словам, за последний год государство стало намного сильнее, что позволяет стране развиваться и сохранять свою территориальную целостность.

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