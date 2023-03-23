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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил подбодрить руководителей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) телеграммами Иосифа Сталина. По его словам, недавно он перечитал телеграммы вождя СССР, касаемо вопросов работы оборонно-промышленного комплекса. Раскрывать их смысл политик не стал, однако отметил, что зачитает их директорам оборонных предприятий, чтобы повысить бодрость духа.

Общаясь с представителями средств массовой информации, Медведев отметил, что Украина всегда была частью России. Однако в силу геополитических вопросов, Москве приходилось мириться с тем, что Украина находится «в другой квартире». Так как не удалось прийти к консенсусу взаимоотношений между странами, РФ была вынуждена начать специальную военную операцию на украинской территории.

Также Медведев добавил, что нынешние лидеры Запада не обладают должной компетентностью и грамотностью, поэтому они ему неприятны.

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