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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале комментарий на заявление венгерского премьера Виктора Орбана о «европейских миротворцах», которые могут быть введены на Украину.

Он назвал это «завиральной идеей» и отметил, что страны НАТО, которые отправляют в Киев своих наемников и «инструкторов» по убийствам, а также поставляют тяжелое вооружение и танки, внезапно решили уговорить Украину на мирные переговоры. Если они и будут действовать подобным образом, то только для того, чтобы попытаться подтолкнуть РФ к миру на условиях «коллективного Запада», что для Москвы неприемлемо.

По словам Медведева, если НАТО действительно решится на отправку миротворцев без согласования этого шага с Россией, то все они превратятся в легитимные военные цели для ВС РФ.

Остается только выяснить, отмечает зампред, подготовилась ли Европа к длинной череде гробов миротворцев, которых намеревается отправить в зону боевых действий.

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