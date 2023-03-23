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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал о планах Запада на ближайшие годы, а также спрогнозировал, что США и их союзники попытаются вмешаться в выборы президента России в 2024 году.

Цель «коллективного Запада» – раздробить РФ на несколько частей, а затем демилитаризовать каждую из частей по отдельности и отобрать ядерное оружие. После этого Североатлантический альянс присвоит национальные богатства страны, а те части, на территории которых эти богатства имеются, получат возможность вступить в НАТО.

Напомним, что выборы в России должны пройти через год, в марте 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин уже заявлял, что они должны пройти в соответствии с законодательством. Сам он пока не сообщал о выдвижении своей кандидатуры.

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