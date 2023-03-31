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Миротворцы, которых Европа планирует отправлять на Украину – это «волки в овечьей шкуре» и враги России, поэтому если они появятся в зоне СВО без согласования с Москвой, то будут уничтожены, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он пояснил, что европейские государства, входящие в НАТО, всеми силами поддерживают «бандеровских ублюдков», каждый день отправляют на Украину своих военных под видом наемников и инструкторов, обучающих боевиков убивать российских солдат. Также они шлют танки и вооружение. После всего этого в какие-то «миротворческие миссии» никто не поверит.

«Понятно, что так называемые миротворцы НАТО просто собираются вступить в конфликт на стороне наших врагов. Изрядно нагреть на этом руки, доведя ситуацию до точки невозврата. Развязать ту самую третью мировую, которой на словах так опасаются», – заявил зампред Совбеза.

Также он отметил, что главная цель НАТО – установить мир на Украине на условиях США. В этом случае на территории Украины появятся военнослужащие Альянса, что приведет к еще большей эскалации.

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