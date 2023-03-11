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Киевский режим пытается превратить Украину в опасного зомби или в труп, но у него это не получится, заявил бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

Он напомнил, что украинское руководство фактически организовало «рейдерский захват» Киево-Печерской лавры, которая является главным символом православия в стране. Преступный режим отнимает у народа Украины все, что ему дорого – процветание и мир, как русский, так и украинский языки, свободу и права. Сейчас он отнимает еще и веру.

«У украинского народа забрали права и свободы, поставив лживую, вороватую и преступную власть выше всяких законов», – заявил Медведчук.

Захват Киево-Печерской лавры лишь подтверждает, что для президента Украины Зеленского, обманом взобравшегося на высокий пост, не существует ничего святого.

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