Полковник войск специального назначения в отставке Анатолий Матвийчук прокомментировал недавние вылазки украинских войск на Запорожском и Херсонском направлениях. Напомним, что в пологовском районе российские ВС отразили атаку противника, а в Каховском водохранилище ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся форсировать Днепр.

По словам Матвийчука, одновременно с этим Киев еще и устраивает террористические акты в приграничных областях РФ. Он пытается демонстрировать активность по всей линии соприкосновения, чтобы отвлечь внимание ВС России от основных направлений и замедлить их наступление.

Киевскому режиму жизненно важно выиграть время до первых поставок западных танков, артиллерийских установок, другой техники и вооружения. Именно поэтому он продолжает удерживать Артемовск и Авдеевку, где гарнизоны ВСУ в ближайшие дни могут оказаться в котлах, а также предпринимает авантюрные атаки на других участках фронта.