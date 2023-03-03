Летом 2020 году двое молодых людей 18 и 20 лет в США умерли от передозировки наркотического вещества фентанила. Их мать, Ребекка Кисслинг, несколько дней назад давала показания по этому делу перед Конгрессом.

Кисслинг возмущена тем, что когда Байден говорил о смерти ее детей, усмехнулся. Она обвинила его в том, что он глумится над ее горем.

Женщина считает, что глава страны должен понести ответственность, и заявила, что его поведение неприемлемо.

Сообщается, что сыновья Кисслинг умерли в 2020 году после того, как приняли обезболивающие препараты, в составе которых было наркотическое вещество фентанил.

Байден в ответ засмеялся и сказал, что фентанил появился в обороте не при нем, а при предыдущей администрации.