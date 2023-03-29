Украинские ВС на Купянском районе маскируют перевозку боеприпасов под весенне-полевые работы. Они нагружают сельскохозяйственную технику снарядами и минами, после чего доставляют груз в зону активных боевых действий, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что фермеры действительно пытаются вести полевые работы, используя технику. Однако боевики ВСУ заставляют их выделять зерновозы для транспортировки боеприпасов. Отказаться от такого «предложения» нет никакой возможности.

Напомним, что ранее Марочко рассказал о минировании украинскими боевиками территорий вдоль реки Оскол. Кроме того, ряд инженерных подразделений, недавно прибывших на купянский участок линии соприкосновения, оборудует новые позиции для обороны.