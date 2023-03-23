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На Купянском направлении украинские боевики заняты интенсивными инженерными работами. Они минируют дороги, стремясь замедлить продвижение ВС РФ, но одновременно с этим создают серьезные угрозы для мирного населения, рассказал РИА Новости подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он добавил также, что в населенном пункте Голубовка, расположенном вдоль берега реки Оскол, ВСУ возводят новые укрепления. Но главное их занятие все же – это минирование дорог.

По словам Марочко, эти пути ранее активно использовались гражданским населением. Однако Киев даже не устанавливает знаки минной опасности, что может привести к серьезным трагедиям.

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