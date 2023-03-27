Киев направил в Северск подкрепление со стороны Рай-Александровки, однако колонна с техникой, тяжелым вооружением и личным составом оказалась разгромленной российскими военнослужащими, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что количество уничтоженной техники и численность ликвидированного личного состава в настоящий момент уточняется. По словам подполковника ЛНР в отставке, Киев направил на позиции к Северску батальонно-тактическую группу, чтобы сдерживать наступление российских ВС.

Напомним, что ранее генерал ВСУ Александр Сырский заявлял, что у ЧВК «Вагнер» есть время до середины апреля, чтобы взять Артемовск и начать наступление на Северск. До этого момента ВСУ не в состоянии начинать контратаку из-за погоды. Мало того, если Бахмут окажется под контролем ВС РФ к середине весны, то потребность в контрнаступлении украинской армии на этом направлении отпадет сама собой.