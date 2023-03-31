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Ухудшение погоды негативно повлияло на положение украинских войск в зоне специальной военной операции. Из-за сильного снега с дождем дороги снова размыло, поэтому ВСУ не могут доставить в медицинские учреждения тяжело раненых боевиков. Это приводит к увеличению безвозвратных потерь, рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинский спецтранспорт обладает плохой проходимостью, поэтому он не позволяет даже эвакуировать раненых боевиков с поля боя. Поэтому даже несложные ранения порой заканчиваются для них летальным исходом.

Ранее Марочко также сообщал, что украинские войска на Артемовском направлении в зоне специальной военной операции теряют не менее 500 военнослужащих в день. Эта информация подтверждается и другими неофициальными источниками.

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