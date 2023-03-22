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Как сообщает в своем материале РИА Новости со ссылкой на заявление военного эксперта и бывшего подполковника НМ ЛНР Андрея Марочко, солдаты украинской армии уже вторые сутки подряд не хотят забирать тела своих убитых сослуживцев на Купянском направлении.

По его словам, недалеко от позиций вооруженных сил Украины, расположенных между населенными пунктами Стельмаховка и Новоселовское в Сватовском районе ЛНР, были обнаружены тела погибших украинских солдат. Подразделения ВСУ понесли большие потери во время попытки штурма российских позиций на данном участке фронта, состоявшейся еще два дня назад. Однако тела убитых сослуживцев украинская сторона до сих пор не забрала.

Марочко рассказал, что после неудачной попытки штурма украинские военнослужащие бросили не только своих убитых сослуживцев на поле боя, но также отказались забирать раненых бойцов, которые из-за отсутствия вовремя оказанной медицинской помощи умерли.

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