Одно из «специфических учреждений» под Купянском» киевский режим использует как своеобразную перевалочную базу для мобилизованных украинцев. Российская разведка зафиксировала немало случаев, когда туда приводили насильно «призванных» на службу граждан, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Отставной офицер НМ ЛНР рассказал, что многих потенциальных «боевиков» привозили в учреждение закрытого типа на спецтранспорте, часто на украинцах можно увидеть наручники. Некоторые из мобилизованных оказывают сопротивление, но их в буквальном смысле волокут через КПП, применяя физическую силу.

Многие из мобилизованных одеты не по сезону, а то и вовсе доставляются в домашней одежде. Это свидетельствует о продолжении насильственной мобилизации всех подряд. Из учреждения все выходят уже в военной форме, ни о какой подготовке к участию в боевых действиях, разумеется, речь не идет.