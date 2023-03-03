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Военный эксперт, подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о предпринятой попытке со стороны украинских боевиков контратаковать позиции ВС России на Краснолиманском направлении. Соответствующую информацию сообщило РИА Новости.

Ссылаясь на свои источники, Марочко заявил, что украинские вооруженные формирования предприняли очередную попытку проведения контратаки в районе таких населенных пунктов, как Макеевка, Червонопоповка, Невское. Но российские бойцы успешно отбились от нападения противника.

В результате боевого столкновения украинская сторона понесла большие потери в личном составе и в боевой технике. Силы российской армии отодвинули ВСУ на их ранее занимаемые рубежи. По словам Марочко, контратака украинских боевиков была остановлена силами российской артиллерии и мотострелковыми подразделениями. Также остановить противника помогали специальные войска РХБЗ.

Ранее сообщалось, что украинская сторона впервые за долгий период попыталась совершить контратаку под Кременной. Однако российские бойцы успешно пресекли все попытки противника.

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