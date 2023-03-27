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Ситуация в Артемовске стала критической для Украины. Это подтверждается заявлениями о переброске в город элитных частей специального назначения, которые Киев намерен задействовать в качестве пехоты, рассказал подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он напомнил, что ранее Киев забрасывал в Бахмут мобилизованных новобранцев, которых «не жалко». Но сейчас командование ВСУ видит, что «Группа Вагнера» успешно продолжает штурм самого города и освобождает населенные пункты по его периметру. Это вынуждает отправлять элитные подразделения.

Кроме того, в город перебрасывают и военнослужащих, которые вернулись на Украину после обучения на Западе. По словам генерала Александра Сырского, командующего Сухопутными силами ВСУ, ситуация очень тяжелая, но именно сейчас начинается решающая фаза в боевых действиях за Артемовск.

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