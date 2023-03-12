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ВС Украины поняли бесплодность попыток атаковать российские ВС в районе Сватово и Кременной и на всем Краснолиманском направлении перешли в глухую оборону, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Подполковник НМ ЛНР в отставке пояснил, что сейчас ВСУ укрепляют занимаемые позиции, не думая о наступательных действиях. Они ведут фортификационные работы под Ямполем и Заречным, а также рядом с населенным пунктом Терны.

Для усиления подразделений, удерживающих оборону, ВСУ перебросили на Краснолиманское направление около сотни мобилизованных новобранцев. Однако они могут выступать разве что в качестве пушечного мяса, так как подготовка после призыва занимает у них не более 2-3 дней.

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