Командование ВСУ отправляет неопытных бойцов на разминирование территорий и сбор взрывоопасных предметов, рассказал военный эксперт, офицер НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он пояснил, что недавно у населенного пункта Ласточкино российская ракета угодила в украинский склад с боеприпасами. Многие из них сдетонировали и разорвались на месте, но часть разметало по всей округе.

Не долго думая, украинские командиры приказали собрать все разбросанные в радиусе 5 километров боеприпасы, причем поручили эту задачу недавно мобилизованным военнослужащим, не имеющим опыта работы со взрывными устройствами.