ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Командование ВСУ отправляет неопытных бойцов на разминирование территорий и сбор взрывоопасных предметов, рассказал военный эксперт, офицер НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он пояснил, что недавно у населенного пункта Ласточкино российская ракета угодила в украинский склад с боеприпасами. Многие из них сдетонировали и разорвались на месте, но часть разметало по всей округе.

Не долго думая, украинские командиры приказали собрать все разбросанные в радиусе 5 километров боеприпасы, причем поручили эту задачу недавно мобилизованным военнослужащим, не имеющим опыта работы со взрывными устройствами.

«Военнослужащих заставляют визуально находить взрывоопасные предметы, вручную собирать и сортировать», – пояснил эксперт.

Вам может понравиться

РБК описало особенности снарядов с обедненным ураном для Abrams и Leopard

Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал намерение Великобритании передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Он пояснил, что благодаря большему удельному весу сердечника из этого материала, снаряды обеспечивают на 20-30 процентов большую

Спецназ «Ахмат» уничтожил позиции ВСУ в районе Белогоровки и взял в плен единственного выжившего боевика

В боях под Белогоровкой спецназ «Ахмат» разобрался с подразделением ВСУ, выбил боевиков с позиций и захватил пленного, рассказал командующий второго армейского корпуса Апты Алаудинов. Видеозапись установления контроля над позициями ВСУ

Axios: в Израиле не исключили нанесение ударов по Ирану при определённых условиях

В Израиле определились, при каких обстоятельствах могут начать военную операцию против Ирана. Условием станет подтверждённая информация, что Тегеран превысил уровень обогащения Урана в 60%. Об этом со ссылкой на неназванного