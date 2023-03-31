За удержание Артемовска высший командный состав ВСУ получит премии в размере трех месячных окладов, заявил военный эксперт Андрей Марочко. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке пояснил, что таким образом Киев надеется стимулировать командиров продолжать участвовать в боевых действиях.

Дополнительные «бонусы» предусмотрены киевским режимом и для солдат и сержантов, которые ведут бои за Бахмут. Но им дадут не деньги, а сертификаты за участие в сражениях и за уничтожение российской бронетехники.

Напомним, что более 70 процентов территории Артемовска уже контролируется российскими военными. Кроме того, город взят в полукольцо, основные пути к нему перекрыты либо находятся под огневым контролем ВС РФ. Однако президент Украины Зеленский боится, что сдача Бахмута снизит боевой дух ВСУ и продолжает бросать туда все новые силы.