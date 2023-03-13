Киев может попытаться применить в зоне специальной военной операции биологическое или химическое оружие, считает подполковник Народной милиции ЛНР в отставке.

Он напомнил, что еще в феврале начальник войск РХБЗ России Игорь Кириллов анонсировал провокацию Киева с применением такого оружия под руководством Соединенных Штатов и их союзников. В марте появилась информация о срочном наборе украинскими военкоматами женщин с высшим биологическим и химическим образованием.

По мнению Марочко, Минобороны РФ не должно пропускать подобную информацию или игнорировать ее. Киев сейчас проводит повальную мобилизацию, однако до сих пор в армию брали только женщин добровольцев. Сейчас же их мобилизуют принудительно, причем выбирают только с образованием в химической и биологической сферах. Скорее всего, это является подготовкой к упомянутой выше провокации.