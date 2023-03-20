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81-я аэромобильная бригада ВСУ проходит доукомплектование в районе Кременной и Сватово. Ее пополняют боевики, которые вернулись на Украину после обучения в странах Североатлантического альянса, рассказал РИА Новости офицер НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что бригада десантников потеряла до 40 процентов личного состава, поэтому сейчас Киев пытается восполнить его недостаток. В основном это делается за счет обученных в странах НАТО боевиков.

Марочко также добавил, что многие из вновь прибывших участвовали в карательных операциях на Донбассе в период с 2014 по прошлый годы, поэтому они имеют реальный боевой опыт.

Под Сватово и Кременной российские ВС перешли в наступление и медленно продвигаются вперед, уничтожая украинские подразделения.

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