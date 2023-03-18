Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, дала комментарий решению Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина. После этого прокурор МУС, Карин Хан, заявил, что ведомство планирует далее сотрудничать с Россией.

Захарова в своем канале Телеграм поделилась кадрами из фильма «Собачье сердце», где председатель домкома Швондер говорит: «Это какой-то позор».

Мария написала, что эти кадры являются лучшими для того, чтобы показать, что сейчас происходит.

Представитель МИД РФ отметила, что деятельность МУС и выданные им решения не имеют никакого значения для России и особенно с точки зрения правосудия. Кроме Москвы, решения Международного уголовного суда не признают и другие страны. Это Китай, Иран, Индия и Соединенные Штаты Америки.