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В Сочи должен был пройти концерт российской певицы Марины Амбросимовой, выступающей под псевдонимом МакSим. Отмечается, что артистка вышла на сцену и не смогла нормально выступить. По словам зрителей, она не попадала в ноты, не смогла правильно интонировать, также у нее возникли проблемы с дыханием.

После получаса пребывания на сцене, артистка бросила микрофон и удалилась за кулисы. По итогу концерт был отменен. У зрителей и журналистов возникла масса вопросов. Но главнй из них: почему певица в таком состоянии вышла на сцену. Почему менеджеры не позаботились о подстраховке – бэк-вокалистках.

Некоторые из посетителей концерта сообщают, что певица не только не могла исполнить ни одну из своих песен, ее внешний вид и состояние не были нормальными. Один из зрителей рассказал, что поведение МакSим на сцене дает повод предполагать, что артистка пребывала под действием каких-то препаратов. На третьей ее песне, множество народа покинуло концерт, а на пятой песне МакSим вовсе ушла со сцены.

В итоге оставшиеся люди более получаса ждали, что хоть кто-то объяснит, в чем дело. Однако никто к ним не вышел. Зрители были вынуждены вызвать полицию, ведь им не хотели возвращать деньги за билеты. «Лучше бы она осталась в нашей памяти той лучезарной девочкой с красивым голосом, а не вот это все», – зарезюмировал все вышесказанное ошеломленный зритель.

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