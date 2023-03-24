Французский президент Эммануэль Макрон оказался в эпицентре очередного скандала, который произошел прямо во время его интервью по поводу скандальной пенсионной реформы. Об этом в своем материале сообщает издание L’Independant.

Простые французы, наблюдая за телевизионной трансляцией интервью, обратили внимание на тот факт, что Макрон в какой-то момент убрал руки под стол и снял с себя дорогие часы. Данное действие привело обычных французов в бешенство, так как по всей стране идут многотысячные митинги по поводу пенсионной реформы, которая призвана экономить бюджетные средства.

Депутат от партии LFI Клеманс Гетте возмущенно заявила, что Макрон решил снять с себя дорогие часы, как раз в тот момент, когда рассказывал о том, что люди, получающие минимальную зарплату, «никогда не имели такой большой покупательной способности».

Президент Макрон попал в очень неловкую ситуацию, которая надолго отложится в памяти каждого простого француза. Именно так данное событие прокомментировал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.