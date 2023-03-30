Бывший американский разведчик Дуглас Макгрегор прокомментировал интервью президента Украины Владимира Зеленского агентству Associated Press. Он обратил внимание на заявление украинского лидера, что сдача Артемовска не только подорвет боевой дух ВСУ, но еще и изменит отношение к Киеву со стороны Запада.

По словам Макгрегора, Зеленский фактически выразил готовность пожертвовать десятками тысяч украинцев лишь для того, чтобы поддерживать для Запада иллюзию в способности ВСУ одержать победу над Россией.

Полковник запаса отмечает, что президент Зеленский создал на Украине общественную катастрофу и упорно не хочет этого осознавать. Для него главное – избежать недовольства украинцев из-за сдачи Бахмута, показать «красивую картинку» Соединенным Штатам и всему коллективному Западу. Также Зеленский опасается, что ему придется идти на компромисс с Россией. Хотя рано или поздно он будет вынужден это сделать.

Ради всего этого президент Украины готов бросить в мясорубку еще несколько десятков тысяч граждан Украины.