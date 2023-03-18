Россия успешно уничтожает американские РСЗО HIMARS и бронетранспортеры Stormer дронами-камикадзе «Ланцет». Эти беспилотники стали достойным конкурентом Switchblade из США, которые имеются в распоряжении ВСУ, пишет чешское издание Lidovky.

Журналист Штепан Гобза, публикацию которого представляет РИА Новости, сообщил, что «Ланцеты» – это высокоточные барражирующие боеприпасы, которые легко уходят от средств ПВО противника и некоторые решения принимают без участия оператора, ориентируясь на текущую обстановку.

Еще одно преимущество – это боевая часть, которая больше взрывных зарядов всех существующих дронов-камикадзе. Именно это делает российский беспилотник убийцей РСЗО HIMARS и другой западной техники.

Напомним, что РФ задействует также барражирующие боеприпасы «Герань-2», которые способны преодолевать расстояния до 2000 километров.