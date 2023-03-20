Глава Северной Кореи вновь предупредил Запад о возможном применении ядерного оружия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на СМИ КНДР – передаёт ТАСС.

Ким Чен Ын в очередном обращении призвал КНДР быть готовой к запуску ядерных ракет. Северокорейский лидер подчеркнул, что таким образом страна может предотвратить агрессию со стороны других государств, направленную в её сторону. При этом глава КНДР напомнил, что Вашингтон и Сеул стали проводить всё больше совместных учений, поэтому и предупреждения о ядерном ударе относятся в первую очередь к США и Южной Корее.

ТАСС напоминает, что ранее в КНДР прошли очередные ракетные испытания. По их итогам было заявлено о совершенствовании ядерного потенциала страны.

В США и Южной Корее неоднократно заявляли об эскалации напряжённости со стороны КНДР в Азиатском регионе – на это якобы указывают северокорейские ракетные испытания.