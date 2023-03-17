На приглашение Владимира Путина посетить Россию ответил согласием глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Причем отмечается, что это будет первым зарубежным государственным визитом после переутверждения в должности лидера КНР. И свой визит Си Цзиньпин нанесет именно в Российскую Федерацию.

Самыми распространенными визитами представителей государств являются рабочие визиты, а вот визит «государсвтенный» подразумевает под собой более глубокий смысл. Такого рода визит расценивается с точки зрения, что обе страны представляют свои отношения дружескими и являются союзниками.

И на фоне специальной военной операции, проводимой ВС РФ на территории Украины, статус данного визита Си Цзиньпина является прямым жестом поддержки России Китаем. А еще такие действия лидера Китая дают очевидный сигнал Западу, что «нам, Китаю, тоже есть, чем вам ответить» на создание блока AUKUS. Но стоит понимать, что несмотря на «государственный» статус визита Си Цзиньпина в Россию, Пекин все равно на официальном уровне будет придерживаться нейтралитета в украинском вопросе.