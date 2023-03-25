В ходе освобождения одного из населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции подвиг совершили командир танковой роты лейтенант Владислав Забываев, передает издание «Известия».

Украинские боевики предприняли попытку замедлить российское наступление и открыли по ВС РФ интенсивный огонь. В этот момент лейтенант заметил вражеский танк, который разворачивал орудие в сторону огневой позиции пехоты. Офицер выехал на линию огня, тем самым прикрыв мотострелков от боевой машины противника, а также скомандовал экипажу стрелять по бронетехнике ВСУ.

В результате операция по освобождению населенного пункта завершилась успешно. Благодаря героическим действиям Забываева удалось уничтожить технику противника и разгромить его в условиях численного превосходства ВСУ.