Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Награжденные за пресечение попытки нарушения российской границы летчики истребителя Су-27, рассказали, как перехватили американский беспилотный аппарат MQ9 Reaper, сообщило издание «Звезда».

По словам майора Василия Вавилова, после обнаружения приближающегося к границам дрона на перехват вылетели два экипажа. Они пытались вынудить американский беспилотник сменить курс и прекратить разведывательные мероприятия.

В какой-то момент дрон внезапно рухнул и ушел на дно. Майор Васильев особо подчеркнул, что летчики ВКС не применяли ракетное вооружение и вообще никак не контактировали с беспилотником. Он начал излишне резко маневрировать, из-за чего и произошло крушение.

Напомним, после инцидента США снова отправили БПЛА для разведки над Черным морем, однако существенно изменили его маршрут.

Вам может понравиться

Ветеран из США: Путин виновен лишь в том, что не продал Россию

Ветеран ВС США Ноктис Дрейвен прокомментировал информацию о выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. По мнению бывшего военного, российский лидер виновен лишь в том,

Поездка Зеленского в Бахмут – очередная постановка для Запада и поднятия боевого духа ВСУ

Видеозапись с украинским президентом Владимиром Зеленским, посетившем 22 марта Артемовск, вполне может оказаться подделкой. Не исключено, что в Донбасс он действительно ездил, однако в зону активных боевых действий точно не

Полковник Тимошенко назвал самый сложный рубеж в зоне СВО

Установление контроля над Артемовском выведет российские войска на линии Славянск-Краматорск, которую даже бойцы ВС РФ называют «линией Маннергейма». Там гораздо больше укреплений, чем в Бахмуте и выстроены они в непосредственной