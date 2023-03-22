Награжденные за пресечение попытки нарушения российской границы летчики истребителя Су-27, рассказали, как перехватили американский беспилотный аппарат MQ9 Reaper, сообщило издание «Звезда».

По словам майора Василия Вавилова, после обнаружения приближающегося к границам дрона на перехват вылетели два экипажа. Они пытались вынудить американский беспилотник сменить курс и прекратить разведывательные мероприятия.

В какой-то момент дрон внезапно рухнул и ушел на дно. Майор Васильев особо подчеркнул, что летчики ВКС не применяли ракетное вооружение и вообще никак не контактировали с беспилотником. Он начал излишне резко маневрировать, из-за чего и произошло крушение.

Напомним, после инцидента США снова отправили БПЛА для разведки над Черным морем, однако существенно изменили его маршрут.