Соединенные Штаты оценили опасность российской противовоздушной обороны в зоне проведения специальной военной операции и поэтому отправили на Украину снаряды GLSDB с дальностью в 150 км. Сейчас с их помощью Киев пытается продавить ПВО, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что одну попытку сделать это США уже предпринимали. Они не только предоставили Киеву противорадиолокационные ракеты AGM-88, но еще и модифицировали истребители МиГ-29, чтобы превратить их в носители таких боезарядов. Однако затея завершилась провалом – хваленые американские ракеты попадали куда угодно, только не в системы ПВО.

С GLSDB вполне может произойти то же самое. 28 марта один из таких снарядов был перехвачен российскими ВС. По мнению экспертов, сбивать их могут комплексы ближнего действия «Тор-М2» и «Бук-М3», а также С-350 и С-300В4.