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Соединенные Штаты на днях заявили, что очередные испытания гиперзвуковых ракет завершились провалом. Военный эксперт Алексей Леонков поясняет, что в распоряжении Вашингтона просто отсутствуют прорывные технологии, позволяющие создать столь грозное оружие.

Он напомнил, что Советский Союз, а затем и Россия работали над гиперзвуковым вооружением около 50 лет. За это время были разработаны технологии производства материалов, устойчивых к высоким температурам и не разваливающихся при достижении гиперзвуковой скорость, созданы многочисленные физико-математические модели полета боезарядов, способных маневрировать на пути к цели.

Только к 2018 году начались испытания боевых блоков «Авангард», а также ракет «Кинжал» и «Циркон», скорость полета которых составляет от 6000 километров. США попытались повторить этот успех, но лишь потратили дополнительные миллионы долларов, чтобы создать не функционирующий прототип боезаряда AGM-183.

США тревожатся из-за российского гиперзвука, так как «Цирконы», «Кинжалы», «Авангарды» невозможно перехватить современными средствами ПВО и ПРО. Но при этом Вашингтон признает, что прорывных технологий для создания такого вооружения у него нет, а для их разработки требуются огромные затраты.

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