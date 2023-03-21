Европейский союз сообщил о планах предоставить вооруженным силам Украины 1 миллион артиллерийских снарядов в течение 12 месяцев. Однако российская экономика уже переведена на военные рельсы, поэтому снарядного «голодания» в рядах российской армии не ожидается. Об этом корреспонденту «Известий» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Как следует из сообщений украинских СМИ, Украина будет получать от ЕС примерно по 83 тысячи снарядов каждый месяц. Данные объемы боеприпасов смогут покрыть немногим более половины от суточной потребности вооруженных сил Украины.

По словам Леонкова, не совсем понятно о каких именно снарядах идет речь. Ведь западные страны передали киевскому режиму не только артиллерийские системы, но также и западные танки, БМП и РСЗО. При этом, если заводы в Болгарии будут «активно получать заказы», то ВСУ смогут получать и снаряды для советских систем, таких как РСЗО «Град» и гаубицы «Акация» и Д-30.

Российский эксперт добавил, что российская экономика летом закончила успешный переход на «военные рельсы» благодаря работе специального комитета при правительстве. Поэтому выпуск боеприпасов для российской армии уже идет по нарастающей, а значит дефицита снарядов на фронте не будет.