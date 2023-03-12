По неофициальным данным, Украина уже получила один из обещанных Западом зенитно-ракетных комплексов Patriot. Военный эксперт Алексей Леонков назвал пять недостатков американских систем, из-за которых ВС РФ не должны их бояться.

Первая из них – это неспособность «Пэтриотов» сбивать беспилотные аппараты. Достаточно вспомнить атаки хуситов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, где защищающий предприятие американский ЗРК не сумел перехватить ни одного БПЛА.

Второй минус – высокая цена и самого комплекса, и его противоракет. Самые простые беспилотники, которые способны нанести вред противнику, обходятся в 200 долларов. Одна ракета для Patriot стоит 2 миллиона, поэтому атаковать дроны с помощью ЗРК – слишком дорогостоящее занятие.

Также минусом являются громоздкие габариты системы и необходимость задействовать в связке с ними самолеты ДРЛОУ. В противном случае комплекс будет обнаруживать цели только на небольшом расстоянии.

Слабая радиолокационная станция является четвертым минусом. Из-за него Patriot не способен обнаруживать цели, летящие на большой скорости. Поэтому российские ракеты «Кинжал» он просто не успеет «увидеть» до момента поражения намеченной мишени.

Пятый недостаток заключается в том, что Киев получит только два ЗРК. Это не позволит выстроить эшелонированную противовоздушную оборону и защитить все стратегически важные объекты. США просто хотят испытать свои системы в условиях повышенной нагрузки, в реальной боевой обстановке. От ВС РФ потребуется лишь проанализировать действия ЗРК против дронов и ракет, после чего адаптировать свое вооружение к этим комплексам.

Леонков отметил, что все вышеперечисленные недостатки не позволяют полностью расслабиться и успокоиться. Для истребителей и бомбардировщиков ЗРК Patriot является чрезвычайно опасным, поэтому потребуется искать способы задействовать авиацию так же эффективно после появления у Киева данной системы ПВО.